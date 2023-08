Thuiszorgaanbieder Avicenne onder verscherpt toezicht

De inspectie bracht in de periode van november 2022 tot april dit jaar twee bezoeken aan Avicenne. Tijdens een onaangekondigd bezoek trof de Inspectie in Amsterdam een leeg kantoor aan. De bestuurder liet de Inspectie weten dat het pand verbouwd werd en dat de administratie bij medewerkers thuis lag. Daarbij gaf hij aan “dat hij zeker weet dat de medewerkers geen toestemming aan de inspectie zullen geven voor het betreden van hun privéwoning”. De stichting kreeg de opdracht om nog dezelfde dag informatie over haar cliënten, medewerkers en de zorg te leveren. Die gegevens kreeg de inspectie pas een week later, maar waren niet volledig.

Geen rvt

De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Voornamelijk op het gebied van goed bestuur, intern toezicht en sturen op kwaliteit en veiligheid. “Zo komen de gegevens die Avicenne aan de inspectie geeft niet overeen met informatie uit andere bronnen. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie”, aldus de Inspectie. Zo is het niet bekend hoeveel cliënten de aanbieder heeft en varieert dit aantal telkens. Uiteindelijk leverde de stichting een lijst met 43 cliënten. Toen de inspecteurs die mensen benaderden, zeiden elf mensen dat ze de stichting helemaal niet kenden. Zes anderen zeiden dat iemand van de stichting hun administratie deed, maar dat ze geen zorg kregen. De inspectie eiste vervolgens dat Avicenne de zorgcontracten van cliënten zou laten zien, maar die klopten niet. Zo was één contract helemaal niet ondertekend door de cliënt, en in geen enkel contract stond hoeveel zorg mensen kregen, wat voor zorg en op welke dagen. Bovendien is er op het moment van toezicht geen interne toezichthouder.

De IGJ heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuur van Avicenne om de zorg zonder ingrijpen van de inspectie te verbeteren. Daarom heeft de Inspectie de thuiszorgaanbieder onder verscherpt toezicht geplaatst. Avicenne moet uiterlijk 31 augustus een compleet overzicht hebben van de cliënten die in en uit zorg zijn gegaan. En uiterlijk 31 oktober moet Avicenne voldoen aan de normen voor goede zorg en een onafhankelijke raad van toezicht hebben van minimaal drie leden.