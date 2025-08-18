‘Thuiszorgorganisaties zetten minder zzp’ers in’

Thuiszorgaanbieders zetten sinds januari 2025 minder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging Zorgthuisnl onder haar leden.

In mei/juni heeft Zorgthuisnl een enquête onder leden uitgezet naar de inzet van zzp’ers in de thuiszorg. De enquête werd door 45 leden ingevuld.

Uit de reacties blijkt dat sinds januari 2025 een goed deel van de thuiszorgorganisaties minder zzp’ers inzetten. Opvallend is dat acht respondenten de vraag over de hoeveelheid zzp-inhuur oversloeg. Van de overige 37 respondenten antwoordde 37,8 procent nog evenveel zzp’ers in te huren als voor januari. De overige respondenten zetten aanzienlijk minder, slechts incidenteel of helemaal geen zzp’ers meer in.

Zorgfuncties

De verminderde inzet van zzp’ers betreft vooral zorgfuncties (89,2 procent). In die functies zijn vooral vaste medewerkers meer diensten gaan draaien. Er zijn ook zzp’ers in dienst getreden, maar dat blijkt lastig. Ondanks pogingen van zorgaanbieders om zzp’ers andere contractvormen aan te bieden, accepteert slechts een enkeling deze, ziet Zorgthuisnl.

Omdat zzp’ers onmisbaar blijven voor flexibiliteit, blijven ook zzp’ers ingezet worden. De inhuur van zzp’ers gebeurt vooral bij onderbezetting, ziekte en vakantie, maar bij sommige organisaties is het standaard. Opgemerkt werd dat vooral bij specifieke hulpvragen de inzet van zzp’ers cruciaal blijkt voor de flexibiliteit en beschikbaarheid. Bij bijna één op de tien aanbieders is de zorg die eerder door zzp’ers werd geleverd, afgeschaald.