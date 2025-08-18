Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

‘Thuiszorgorganisaties zetten minder zzp’ers in’

,

Thuiszorgaanbieders zetten sinds januari 2025 minder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging Zorgthuisnl onder haar leden.

In mei/juni heeft Zorgthuisnl een enquête onder leden uitgezet naar de inzet van zzp’ers in de thuiszorg. De enquête werd door 45 leden ingevuld.

Uit de reacties blijkt dat sinds januari 2025 een goed deel van de thuiszorgorganisaties minder zzp’ers inzetten. Opvallend is dat acht respondenten de vraag over de hoeveelheid zzp-inhuur oversloeg. Van de overige 37 respondenten antwoordde 37,8 procent nog evenveel zzp’ers in te huren als voor januari. De overige respondenten zetten aanzienlijk minder, slechts incidenteel of helemaal geen zzp’ers meer in.

Zorgfuncties

De verminderde inzet van zzp’ers betreft vooral zorgfuncties (89,2 procent). In die functies zijn vooral vaste medewerkers meer diensten gaan draaien. Er zijn ook zzp’ers in dienst getreden, maar dat blijkt lastig. Ondanks pogingen van zorgaanbieders om zzp’ers andere contractvormen aan te bieden, accepteert slechts een enkeling deze, ziet Zorgthuisnl.

Omdat zzp’ers onmisbaar blijven voor flexibiliteit, blijven ook zzp’ers ingezet worden. De inhuur van zzp’ers gebeurt vooral bij onderbezetting, ziekte en vakantie, maar bij sommige organisaties is het standaard. Opgemerkt werd dat vooral bij specifieke hulpvragen de inzet van zzp’ers cruciaal blijkt voor de flexibiliteit en beschikbaarheid. Bij bijna één op de tien aanbieders is de zorg die eerder door zzp’ers werd geleverd, afgeschaald.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersoneelZzp

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:34 'Thuiszorgorganisaties zetten minder zzp’ers in'
12 aug 2025 Aantal zzp'ers in de thuiszorg neemt af
14 jul 2025 Zzp-club boos over beoordelingen schijnzelfstandigheid
10 jul 2025 IGJ: Zorgaanbieder moet diploma van zzp’er controleren
8 mei 2025 NU’91: zzp-regels maken zomermaanden moeilijker

Reader Interactions

Reacties