Tie Dye T-shirts voor het Sophia ziekenhuis

Opvrolijken

Liz kwam op het idee toen ze kledingverf kreeg voor Kerst. Eerst maakte ze de t-shirts alleen voor zichzelf, later bedacht ze dat ze graag de mensen in het ziekenhuis ermee op wil vrolijken. Samen met de Vrienden van de Sophia stichting en haar moeder zette Liz een wervingsactie op. Klanten kunnen voor tien euro een T-shirt van Liz kopen en de opbrengsten gaan naar het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis.

Leuk

Liz’ vader lag dit najaar in het Erasmus MC. “Dat was niet leuk. Daarom wil ik graag iets doen voor andere mensen die ook in het ziekenhuis liggen”, vertelt Liz aan BD. Liz’ vader is inmiddels beter en heeft besloten de T-shirts te sponsoren, zodat alle opbrengsten direct naar het ziekenhuis kunnen.

Doel voorbij

Het doel van de actie was om 250 euro op te brengen voor het Sophia kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus Ziekenhuis. Dat doel heeft Liz inmiddels al vier keer gehaald want met de donaties en verkoop van haar T-shirts heeft ze nu al € 1190 ingezameld.

In overleg met de Vrienden van de Sophia stichting wordt op dit moment gezocht naar een geschikt project waar het geld voor ingezet kan worden. De stichting werft donaties en financiert projecten die ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders een prettig verblijf hebben in het ziekenhuis, als mede technische innovatie en onderzoeken. De familie van Liz heeft aangegeven de voorkeur aan het eerste type project te hebben: een prettig verblijf in het ziekenhuis. Dit zijn projecten zoals optredens van BN’ers, financiering van leesboeken of prikcadeautjes.