Tielen: Geen extra geld voor vrouwengezondheid

Het kabinet gaat tot 2030 niet extra investeren in vrouwengezondheid als het aan demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie) ligt. Volgens de VVD-bewindsvrouw moeten de investeringen momenteel meer van andere kanten komen.

Meerdere partijen waren tijdens een debat over vrouwengezondheid kritisch op de Nationale Strategie Vrouwengezondheid die vorig jaar is gepresenteerd, omdat daar geen nieuwe plannen in staan en geen extra geld voor is uitgetrokken. Lisa Vliegenthart van GroenLinks-PvdA noemt het “wel heel makkelijk” van Tielen dat ze de investeringen onder meer bij zorgverzekeraars en werkgevers legt.

“Ik vind het juist makkelijk om te zeggen dat VWS wel even een laatje opentrekt”, zei de staatssecretaris. Volgens haar kan er al veel worden gedaan, als bijvoorbeeld onderzoekers “de andere kant opkijken” en onderzoek meer op vrouwen richten. Sarah Dobbe (SP) vraagt zich daarop af of Tielen wel erkent hoe groot de problemen zijn.

Coalitie blijft stil

Kamerleden van de aanstaande kabinetscoalitie D66, VVD en CDA wilden ook geen vragen beantwoorden over extra geld voor vrouwengezondheid. Wieke Paulusma (D66) sloot zich met haar woorden redelijk aan bij Dobbe en Vliegenthart, “maar ik laat me nu geen antwoorden ontlokken over financiën”.

Vrouwen krijgen veel minder snel en soms helemaal geen goede diagnose bij gezondheidsproblemen vergeleken met mannen. Ook worden vrouwen wel ouder, maar leven ze minder jaren in goede gezondheid. Dat komt onder meer doordat bijna al het medisch en farmaceutisch onderzoek gericht is op mannen.

ANP