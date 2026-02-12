Skipr

Preventie
Tielen wil strengere regels voor buitenlands donorsperma

,

Strengere voorwaarden voor buitenlands donorsperma moeten voorkomen dat in Nederland kinderen worden geboren van massadonoren, schrijft demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tielen noemt drie opties, waarvan de belangrijkste is om donorzaad alleen in Nederland toe te staan als er een maximum op het gebruik zit.

Wetsvoorstel

Door de regels strenger te maken, kan sperma worden geweerd uit Nederland zonder de regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te schenden, meldt het ministerie. De strengere regels kunnen volgens Tielen via een extra maatregel worden geregeld in het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal, waarover de Tweede Kamer nog moet debatteren.

Eind januari zei Tielen al dat ze de massadonatie wilde aanpakken. Televisieprogramma Zembla maakte toen een uitzending over donorzaad uit met name Denemarken, dat veel in Nederland wordt gebruikt, omdat er in Nederland een tekort is.

Europa

In Nederland gelden strenge regels voor hoeveel vrouwen zaad van één donor mogen gebruiken, maar niet elk Europees land kent dezelfde regels, waardoor kinderen van een donorvader soms honderden halfzussen en -broers door heel Europa kunnen hebben.

De tweede maatregel die Tielen in haar brief noemt, is afspraken maken in Europa. Steeds meer landen staan daar voor open, volgens de staatssecretaris, maar er is nog geen overeenstemming in de EU. De derde optie is betere samenwerking tussen overheid, wensouders, klinieken, spermabanken en artsen.

Tielen verwacht op korte termijn meer resultaat van goede onderlinge afspraken dan van wet- en regelgeving. Dat “vergt hoe dan ook een lange adem”. (ANP)

Meer over:GeboortezorgPreventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

