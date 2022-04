Tientallen centra zeldzame aandoeningen van Erasmus MC erkend

51 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in het Erasmus MC hebben officiële erkenning gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat meldt nieuwssite Zorgkrant.nl.

Een deel van de centra die onlangs een erkenning van VWS hebben gekregen is nieuw. Voor de rest gaat het om bestaande of samengevoegde centra die een her-erkenning kregen. Met de vier centra die nog een geldige erkenning hadden, brengt dat het totaal in het Erasmus MC op 55 erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

De erkenning wordt toegekend door het ministerie van VWS en is vijf jaar geldig. Centra worden door een onafhankelijke commissie getoetst op een groot aantal eisen en indicatoren, waaronder patiëntaantallen, continuïteit van zorg, wetenschappelijk onderzoek en samenwerking.

Europese netwerken

Erkenning als expertisecentrum is een voorwaarde om aan te sluiten bij Europese netwerken voor zeldzame aandoeningen genaamd European Reference Networks (ERNs). Het Erasmus MC is deelnemer in 23 van de 24 bestaande netwerken, aldus Zorgkrant.

Zeldzame aandoeningen

Aandoeningen zijn zeldzaam als ze bij minder dan 1 op de 2.000 mensen voorkomen. Het gaat om maar liefst 6.000 tot 7.000 verschillende ziekten. In totaal hebben 1 miljoen Nederlanders een zeldzame aandoening.