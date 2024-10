Tientallen organisaties rond zorg ageren tegen bezuinigingen kabinet

Volgens Rouvoet kunnen de bezuinigingen op korte termijn geld opleveren, maar die besparingen “wegen bij lange na niet op tegen de hogere zorgkosten en maatschappelijke en economische kosten die dit in de nabije toekomst zal veroorzaken”.

De oproep noemt onder meer de bezuiniging op zogeheten SPUK-gelden, oftewel specifieke uitkeringen. Onder vorige kabinetten heeft het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 6,5 miljard euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten. Die moeten het geld gebruiken om hun inwoners te helpen om meer te sporten en te bewegen. Als burgers fitter en gezonder zijn, hebben ze minder zorg nodig en wordt dat geld zo terugverdiend, is de gedachte. Sommige gemeenten ontvangen enkele tienduizenden euro’s, bij andere gemeenten gaat het om miljoenen. Het kabinet wil daar 10 procent op snijden. Dat kan gemeenten meer dan 600 miljoen euro per jaar kosten.

Publieke gezondheid

Ook het plan van de coalitie om 300 miljoen euro per jaar te bezuinigen op publieke gezondheid valt verkeerd. Dit kan onder meer de voorbereiding op een nieuwe pandemie treffen, hoewel zorgminister Fleur Agema zegt dat ze daarvoor “alternatieve financiering” zoekt. Verder zijn de organisaties kritisch over het verhogen van de btw op sport van 9 naar 21 procent.

GGD GHOR Nederland heeft de oproep opgesteld samen met artsenvereniging KNMG, de koepel van academische ziekenhuizen NFU en met de Gezonde Generatie. Bij dat samenwerkingsverband zijn zo’n twintig organisaties aangesloten, waaronder Alzheimer Nederland, de Hartstichting, KWF en het Longfonds. Organisaties als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse ggz, sportkoepel NOC*NSF, Unicef Nederland, het Nationaal Ouderenfonds, de Krajicek Foundation, het Voedingscentrum en De Kindertelefoon hebben de oproep ook ondertekend, net als de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Medici als arts-microbioloog Marc Bonten (UMC Utrecht), internist Liesbeth van Rossum (Erasmus MC) en cardioloog Fabrice Martens (Amsterdam UMC) scharen zich achter de boodschap. (ANP)