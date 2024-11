De raad van toezicht van Máxima MC heeft Tim Postema per 6 november 2024 benoemd als lid van de raad van toezicht.

Postema heeft volgens de raad veel ervaring op het gebied van klinische informatiekunde. “Deze expertise, in combinatie met expertise over digitale transformatie en innovatie, zal hij inbrengen in de raad van toezicht” , aldus de rvt.

Postema is sinds 2022 werkzaam bij Nictiz als manager Strategie en Advies en als universitair docent bij het AmsterdamUMC/UvA. Daarvoor was hij manager bij het Ministerie van VWS.