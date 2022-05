Tjongerschans wint Veiligvoedsel.nl Award voor beste ziekenhuis

Ziekenhuis Tjongerschans wint de Veiligvoedsel.nl Award voor beste ziekenhuis 2022. Het beste restaurant in de care in 2022 is Zorgverlening het Baken, Seewende Nunspeet.

Dit is de vijfde keer dat het ziekenhuis de Award in ontvangst mocht nemen. In 2014, 2015, 2016 en 2020 ging de Award ook naar Heerenveen.

Tjongerschans en veilig voedsel

“Naast het feit dat eten in het ziekenhuis lekker moet zijn, vinden wij het enorm belangrijk dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom voeding. We werken daarom al jaren samen met Veiligvoedsel.nl. Zij toetsen ons. Bovendien denken ze ook met ons mee over hoe we ervoor zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van onze voeding wordt gewaarborgd”, zegt Aldus Angeline van den Berg, hoofd Hotelservices in Tjongerschans.

Verbouwing keuken

Onlangs zijn de keuken en het restaurant van het ziekenhuis flink verbouwd. Angeline: “Onze keuken voldoet nu weer aan de nieuwste eisen op het gebied van kwaliteit en hygiëne en het restaurant heeft een moderne uitstraling gekregen. Daarnaast zijn we begonnen met het verduurzamen van ons assortiment en scheiden we het afval. Zo zorgen we samen goed voor mens en milieu!”

VeiligVoedsel.nl Award in de care

Ook in de care zijn er diverse prijzen toegekend. Het beste restaurant 2022 is Zorgverlening het Baken, Seewende Nunspeet. De beste zorgafdeling 2022 is Interzorg Noord Nederland, Nieuw Graswijk, Dagbehandeling huiskamer 1, Assen. De beste keuken 2022 is de Argos Zorggroep, locatie Tweemaster Brasserie Midscheeps, Maassluis. De winnaar van de VeiligVoedsel.nl Award beste kleinschalig wonen 2022 is De gelderhorst, Ede Kameleon. De beste nieuwkomer 2022 is Interzorg Noord Nederland, Servicecentrum, Productiekeuken en restaurant. De De winnaar van de VeiligVoedsel.nl Award beste zorggroep 2022 is Zorggroep Hof en Hiem.