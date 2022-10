Toch compensatie fysiotherapie voor cliënten Lunet

Dat meldt het Eindhovens Dagblad op 19 oktober. Eind september werd duidelijk dat de zorginstelling uit Eindhoven jarenlang haar cliënten onterecht zelf liet betalen voor fysiotherapie. Het ging om een aantal cliënten die behandelingen kregen vanuit de Wlz. De organisatie erkende dat er fouten zijn gemaakt, maar wilde de gemaakte kosten niet compenseren.

Loket voor cliënten en naasten

De raad van bestuur heeft de zaak voorgelegd aan een extern advocatenkantoor. Die concludeerde dat het huidige beleid van Lunet volgens de regels is, maar in de periode 2018 tot 2021 was dat anders. Lunet gaat nu contact opnemen met cliënten om na te gaan of ze recht hebben op compensatie. Bovendien richt de zorgorganisatie een loket in waar cliënten en naasten terecht kunnen met vragen.