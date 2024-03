Toch geen vergunningplicht voor bestaande kleine zorgaanbieders

Het tweede voorstel gaat over de vergunningplicht voor zorgaanbieders met minder dan tien cliënten. Voor bestaande kleine zorgaanbieders wordt een uitzondering gemaakt. Bestaande zorgaanbieders krijgen automatisch een vergunning en hebben geen extra administratieve lasten.

De vergunningplicht voor nieuwe zorgaanbieders moet het kaf van het koren scheiden. Het moet kwalitatief goede en integere zorgaanbieders waarborgen.

Balans vinden

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor de wetswijziging van GroenLinks-PvdA. Tweede Kamerlid Julian Bushoff: “Deze wetswijziging voorkomt een te grote administratielast voor kleine zorgaanbieders. Hiermee vinden we een balans tussen de behoefte de regeldruk in de zorg te verminderen en een proportionele vorm van verantwoording voor goed toezicht. Dit is een belangrijke stap op weg naar vermindering van de bureaucratie en meer vertrouwen in zorgmedewerkers.”