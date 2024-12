Toename in het aantal last minute overstappers zorgverzekering

In de laatste dagen van het jaar stappen veel Nederlanders nog snel over naar een nieuwe, goedkopere zorgverzekering. Dit jaar ziet vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl meer dan een verdubbeling van het aantal overstappers ten opzichte van vorige jaren.

Zorgverzekeringswijzer.nl constateert dat het aantal bezoekers en overstappers in de laatste dagen van december meer dan verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode vorige jaren, zo zegt Leon Schouten: “We zijn inmiddels gewend dat meer dan 50 procent van de Nederlanders overstapt in de dagen na kerst, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Last minute overstap

De trend van last-minute overstappen is dit jaar extra versterkt door de late bekendmaking van premies en dekkingen. Ook namen veel consumenten een afwachtende houding aan door het verdwijnen van de restitutiepolis in 2025 en onduidelijkheid over contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Tenslotte heeft het gebruik van de vrije dagen tussen kerst en nieuw jaar meegespeeld, volgens Schouten.

Grote besparingen mogelijk

In 2025 is het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering 433 euro, terwijl exact dezelfde zorg wordt gedekt. Daarnaast ziet Zorgverzekeringwijzer.nl dat de besparingen op kunnen lopen tot 640 euro per persoon per jaar. Veel Nederlanders zijn bovendien oververzekerd. Schouten: “We zien vaak dat mensen dure pakketten kiezen die niet bij hun zorgbehoeften passen. Mannen die verzekerd zijn voor kraamzorg of anticonceptie zijn daar een treffend voorbeeld van.”

Deadline

Zorgverzekeringen vergelijken en overstappen kan alleen vandaag nog, tenzij mensen hun zorgverzekering opzeggen voor 1 januari. Dan hebben ze nog tot uiterlijk 1 februari om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.