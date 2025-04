ZonMw krijgt 290 miljoen voor passend basispakket

Er komt een nieuwe toets op de zorg in het basispakket. De toets is onderdeel van een nieuw ‘kaderprogramma’ Passende zorg van ZonMw. Het ministerie van VWS financiert het programma met 290 miljoen euro.

Het gaat om een vierjarig programma waarin zorg wordt onderzocht waarvan nog niet duidelijk is of vergoeding vanuit het basispakket mogelijk is. De focus ligt op zorg die een grote impact heeft op de samenleving, zoals zorg voor mensen met ernstige ziektes of zorg die veel tijd en middelen vraagt. ZonMw ontwikkelt de kennis voor alle zorgsectoren. De resultaten worden ook gebruikt voor het verbeteren van richtlijnen.

Echt werkt

Het programma komt voort uit afspraken van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA is afgesproken dat het pakketbeheer beter moet bijdragen aan het realiseren van passende zorg. Dat vraagt volgens het ministerie om scherpere keuzes over welke zorg wel of niet wordt vergoed vanuit het basispakket. “We willen alleen zorg vergoeden die echt werkt”, zegt directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS, Barbara Goezinne.

Subsidierondes

ZonMw programmeerde en financierde de laatste jaren al diverse onderzoeken rond passende zorg, maar schaalt dit nu op naar een breder kaderprogramma, dat tot en met 2028 loopt. Op dit moment werkt ZonMw de subsidierondes binnen het Kaderprogramma Passende Zorg verder uit. De eerste rondes worden naar verwachting gepubliceerd voor de zomer van 2025. Voor sommige programmalijnen verwacht ZonMw jaarlijkse rondes, voor andere eens per twee jaar.

ZonMw werkt voor dit programma samen met onder meer VWS, Zorginstituut Nederland, beroeps-, branche- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, richtlijnontwikkelaars en de Nederlandse Zorgautoriteit.