Toename natuurbranden bedreiging voor zorginstellingen

Zorginstellingen in natuurgebieden worden bedreigd door de toename van het aantal natuurbranden door droogte. Die waarschuwing geven commissaris van de Koning van Brabant, Ina Adema en oud-minister voor Natuur, Christianne van der Wal, zaterdag in Argos .

Door klimaatverandering was ook dit voorjaar weer extreem droog. Het aantal branden in de natuur neemt al jaren toe, ook in hevigheid.

Midden in het bos

Volgens de Brabantse commissaris van de Koning Adema is het niet verstandig om een zorginstelling, zoals een verpleegtehuis, midden in het bos te hebben. De realiteit is echter dat er op dit moment in haar provincie veel van dat soort locaties zijn.

Bij een situatie van meerdere natuurbranden tegelijk is de brandweer niet altijd in staat om op tijd en met voldoende mensen en materieel uit te rukken. “Het eerlijke verhaal is dat door de dynamiek en de grootschaligheid van natuurbranden de brandweer het niet meer aan kan. Dat betekent dat het restrisico bij de maatschappij ligt”, zegt landelijk coördinator natuurbranden Jelmer Dam van Brandweer Nederland in Argos. (ANP)