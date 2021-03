Topklinische Ziekenhuizen breiden uit met Ziekenhuisgroep Twente

Hoogwaardige patiëntenzorg

“De STZ-ziekenhuizen voelen zich verantwoordelijk voor het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling, onderwijs en opleidingen in brede zin, zorginnovatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek”, zo luidt een zin uit de verenigingsstatuten.

Opleidingen

Om tot de STZ toe te treden moet een huis minimaal dertien medisch specialistische opleidingen in huis zijn, nascholing verzorgen en tenminste veertig co-assistenten en 45 anios in huis hebben van diverse mbo en hbo opleidingen.

Innovatie

De ziekenhuisgroep Twente heeft dit alles en is bovendien zeer bedreven in diabeteszorg en geriatrische traumatologie. Ook profileert de ziekenhuisgroep zich op technische geneeskunde. Innovaties worden actief gestimuleerd. Medewerkers met een goed idee kunnen terecht bij ‘Smart-up innovation’. Er is jaarlijks een innovatiechallenge en worden er verschillende innovatie bijeenkomsten georganiseerd.

Compliment

Marjolein Tasche, voorzitter van de visitatiecommissie STZ, was onder de indruk van de ziekenhuisgroep Twente: “Vooral de enorme opleidingsinspanning die het regionale ziekenhuis naar verhouding levert, sprak aan. Daarnaast verdient innovatie bij ZGT een compliment.”

Regiofunctie

Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuisgroep Twente: “We zijn ongelooflijk trots op deze erkenning als topklinisch ziekenhuis. ZGT heeft een belangrijke regiofunctie en daarnaast een aantal bovenregionale expertisegebieden. Dat zal niet veranderen. Wel willen we vanuit onze topklinische functie, samen met zorgpartners en kennisinstellingen in de regio, nog meer ‘de juiste zorg op de juiste plek’ bieden aan de Twentse patiënt, vanuit onze twee onderscheidende locaties in Almelo en Hengelo. Met de inzet van topklinische zorg, onderwijs, onderzoek en innovatie is het onze ambitie om meer kwaliteit van leven te realiseren voor en met de inwoners van Twente. Met de toetreding tot STZ kunnen we hier nog beter invulling aan geven.”