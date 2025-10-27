Topman farmaceut Organon moet weg om ongeoorloofde verkooppraktijken

Topman Kevin Ali is per direct vertrokken bij de van oorsprong Nederlandse farmaceut Organon. Een financiële controlecommissie kwam achter ongeoorloofde verkooppraktijken van Ali van het anticonceptiemiddel Nexplanon gedurende de afgelopen vier jaar.

Zo zou hij hebben geprobeerd omzetverwachtingen te halen.De onjuiste bestellingen zouden van 2022 tot en met dit jaar goed zijn geweest voor minder dan 1 procent van de jaaromzet. De resultaten van die periode hoeven niet te worden herzien, meldt het aan Wall Street genoteerde Organon.

Organon

Joseph Morrissey, het hoofd van de productietak, is op interim-basis aangesteld als vervanger. De zoektocht naar een permanente nieuwe topman is van start gegaan. Ali werkte meer dan dertig jaar bij Organon en voormalig moederbedrijf Merck. Hij vertrekt zonder ontslagvergoeding.

Het nieuws had een flinke impact op de beurswaarde van Organon. Het bedrijf werd bij de opening van de beurs ongeveer een vijfde lager gezet.

Oss

Het bedrijf begon ruim honderd jaar geleden in Oss. Deze eeuw verhuisde het naar de Verenigde Staten en fuseerde het met branchegenoot Merck. Sinds enkele jaren bestaat de oude naam weer door een afsplitsing. In Oss staat nog steeds een belangrijke productielocatie, maar Organon is in veel meer landen gevestigd. Het bedrijf telt ongeveer 10.000 medewerkers, van wie een kwart in Nederland en België. (ANP)