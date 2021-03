Topman Reinier van Arkel maakt overstap naar Pluryn

Eddy van Doorn treedt per 1 juli aan als voorzitter van de raad van bestuur van Pluryn. Hij volgt in deze functie Karel Verweij op, die medio juli afscheid neemt van Pluryn.

Van Doorn is sinds 2016 bestuursvoorzitter van ggz-aanbieder Reinier van Arkel in Den Bosch. Eerder was hij onder meer algemeen directeur van HSK Groep en Interapy en bestuursvoorzitter van MO Den Bosch.

Volgende fase

“Met Eddy hebben wij een krachtdadige en energieke voorzitter gevonden die, samen met zijn team van bestuurders, vorm kan geven aan de groei en ontwikkeling van Pluryn in de volgende fase van zijn bestaan”, zegt voorzitter Rutger Koopmans van de raad van toezicht van Pluryn. De aanbieder van gehandicaptenzorg en jeugdzorg heeft een roerige periode achter de rug. In 2018 boekte Pluryn een verlies van bijna 16 miljoen euro. Dankzij het ingezette herstelplan zegt Pluryn 2020 licht positief te kunnen afsluiten

Verzwaring

In verband met de voortzetting van het herstelprogramma en de bijkomende verzwaring van het takenpakket van de raad van bestuur, benoemt de raad van toezicht naast een nieuwe voorzitter ook twee nieuwe leden van de raad van bestuur. Rolf de Folter, huidig lid van de raad van bestuur, treedt evenals voorzitter Karel Verweij medio juli af. Wie de nieuwe bestuurders worden is nog niet bekend.