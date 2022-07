Trage IZA-gesprekken dwingen Kuipers tot uitstel plan acute zorg

Minister Kuipers van VWS stelt zijn beleidsplan over de acute zorg enkele maanden uit. Niet uiterlijk deze week, zoals eerder beloofd, maar “uiterlijk in oktober” komt hij met zijn toekomstvisie, zo heeft hij donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Belangrijke reden voor dit uitstel is de vertraging in de besprekingen over het IZA. “Om de inhoudelijke samenhang tussen de beleidsagenda en het Integraal Zorgakkoord zo goed mogelijk te borgen, ontvangt u de beleidsagenda uiterlijk in oktober.”

In de beleidsbrief zal Kuipers zijn plannen toelichten over de zorgcoördinatiecentra, verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg en meer samenwerking in de regio. De minister denkt daarbij onder meer aan “uitbreiding en verscherping van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, verkenning van een alternatief voor de 45-minutennorm voor SEH’s en de acute verloskunde”.