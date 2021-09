Traige bij huisartsenpost verbetert

Interessant voor u

Voor Jeannette Pols zijn de inzichten en ervaringen uit het project ‘Goed samenleven met de dood’ reden voor optimisme. Want het kan! Praten over de dood, ook als die niet komt na een ‘moe geleefd leven’.

Blog

Opinie

Coronapas voor verpleeghuisbezoek: effectief en noodzakelijk

Bewoners van verpleeghuizen hebben tijdens corona te maken gehad met zeer ingrijpende beperkingen. Eerst waren alle huizen op slot en na mei 2020 gingen veel instellingen voor langere of korte periode opnieuw op slot. Veel bewoners hebben meerdere keren in quarantaine op hun kamer of appartement doorgebracht. De juridische grondslag voor deze beperkingen ontbrak of werd niet goed toegepast. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat het opsluiten van bewoners veel nadelige effecten heeft gehad. Het virus bleef dan wel zoveel mogelijk buiten de deur; echter voor de bewoners zelf hadden de maatregelen vaak een zeer nadelig effect.