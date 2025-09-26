Skipr

Transformatieplan mentale gezondheid Achterhoek-Liemers goedgekeurd

,

Het IZA-transformatieplan voor de regio Achterhoek-Liemers is goedgekeurd door zorgverzekeraar Menzis. In het plan werken gemeenten samen met zorg- en welzijnsorganisaties om de mentale gezondheid in de regio te verbeteren.

IZA-transformatieplan ‘Samen en dichtbij bouwen aan mentale gezondheid in de regio’ is afgelopen week officieel goedgekeurd. “Met steun van zorgverzekeraar Menzis gaan gemeenten, huisartsen, ggz-instellingen, welzijnsorganisaties en inwoners samen aan de slag om de mentale gezondheid in de regio duurzaam te versterken”, zo laten de samenwerkende partijen weten.

Veerkracht

Het transformatieplan richt zich op het versterken van de sociale basis en het vergroten van veerkracht, zodat inwoners minder afhankelijk worden van professionele zorg. Door meer in te zetten op preventie, signalering en samenwerking tussen domeinen, kan de juiste zorg op de juiste plek worden geboden, aldus de organisaties.

Het transformatieplan is een samenwerking tussen alle twaalf gemeenten van de Achterhoek en De Liemers, Stadskamer Doetinchem, de huisartsenorganisaties HZOIJ, HOOG en Onze Huisartsen, Figulus namens Welzijn organisaties, GGNet, Tactus en IrisZorg.

Meer over:GgzIZA

