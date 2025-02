Transformatieplan palliatieve zorg in Drenthe goedgekeurd

Het transformatieplan Palliatieve zorg en Advance Care Planning in Drenthe en Steenwijkerland is goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ.

Hans Mulder, bestuursvoorzitter Dokter Drenthe en voorzitter van de vier netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland, is er blij mee: “Nu kunnen we de palliatieve zorg en ACP in de regio verder verbeteren.”

Het Drentse transformatieplan is het eerste zelfstandig goedgekeurde transformatieplan over palliatieve zorg in Nederland. Aan het transformatieplan doen 48 zorgorganisaties en dertien gemeenten en welzijnsorganisaties in Drenthe-Steenwijkerland mee. Meer dan honderd inwoners en professionals uit zorg en welzijn hebben aan het transformatieplan gewerkt.

Koploper

De regio werkt al geruime tijd aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken gemaakt over het voeren van advanced care-gesprekken en het uitwisselen van informatie hierover. Netwerkcoördinator Harmiene Gommans: “Nu we deze financiële middelen toegekend hebben gekregen kunnen we de samenwerkingsafspraken verbreden naar alle palliatieve zorg en de hele regio. Door te zorgen dat de informatie in de hele regio goed uitgewisseld wordt, wordt het individuele zorgplan van de inwoner leidend.”

Levenseinde

Een grote groep zorgverleners is al opgeleid in het voeren van het goede gesprek over het levenseinde en is ook al met deze gesprekken gestart. Dit wordt verder uitgebreid zodat alle zorgverleners in Drenthe-Steenwijkerland zich de nieuwe werkwijze eigen kunnen maken. Ook worden zorgverleners gestimuleerd om kennis op te doen, beter samen te werken rond patiënten en proactief te kijken hoe inwoners begeleid kunnen worden in de laatste levensfase.

Zorgverzekeraar

Anouk Baars, strategisch adviseur en coördinator palliatieve zorg bij Zilveren Kruis: “Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden passende zorg ontvangen in hun laatste levensfase. Met de beoogde transformatie zal palliatieve zorg in Drenthe en Steenwijkerland nog beter en toegankelijker worden voor alle inwoners. We zien dit samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen als een goed voorbeeld voor andere regio’s.”