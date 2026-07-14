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Transparantieregister Zorg legt 96,5 miljoen euro aan financiële relaties bloot

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De omvang van de financiële relaties tussen medische bedrijven, zorgprofessionals en zorgorganisaties in het Transparantieregister Zorg is in 2025 met 3 procent gestegen. De totale omvang bedraagt nu 96,5 miljoen euro. Het aantal financiële relaties in de medische hulpmiddelensector is in 2025 sterker gestegen: met 25 procent.

Het totaalbedrag aan financiële relaties van 96,5 miljoen euro is minder dan de ruim 100 miljoen euro waarvan het Transparantieregister Zorg in 2025 melding maakte, want het Transparantieregister Zorg (TRZ) is in 2026 vernieuwd en ‘opgeschoond’. Daardoor is het totaalbedrag aan financiële relaties met ongeveer 7 miljoen euro gedaald.

‘Opschoning’ Transparantieregister Zorg

Tijdens de overgang naar het vernieuwde systeem in januari dit jaar, is een aanvullende kwaliteitscontrole uitgevoerd op de bestaande gegevens van 2022 tot en met 2024. Bij deze ‘opschoning’ is beoordeeld of organisaties die als zorgorganisatie in het register vermeld stonden, ook daadwerkelijk binnen die definitie vallen. Organisaties die zich niet als zodanig kwalificeren horen niet thuis in het register, en zijn verwijderd.

Het totaalbedrag aan financiële relaties in 2025 laat ten opzichte van 2024 een stijging zien van 3 procent. Deze stijging komt door de jaarlijkse indexatie van lonen en tarieven in de zorg.

Medische hulpmiddelensector

Het aantal financiële relaties in de medische hulpmiddelensector is in 2025 sterker gestegen: met 25 procent. Dat kan volgens de KNMG duiden op een steeds betere naleving van de rapportageregels. Daarnaast kan deze trend komen door de herziene handreiking voor ziekenhuizen. De raad van bestuur moet goedkeuring geven voordat een zorgprofessional een dienstverlening met een medisch bedrijf mag aangaan.

Wie werkt met wie samen

Het nieuwe register biedt meer inzicht met wie de samenwerkingen in de zorg hebben plaatsgevonden. Van het totaal, ofwel iets minder dan 79 miljoen euro, komt 82 procent uit samenwerking met wetenschappelijke stichtingen en verenigingen, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Bij patiëntorganisaties gaat het om 5 miljoen euro. De samenwerkingen met individuele zorgprofessionals ging om 7,8 miljoen euro, ofwel 8 procent van het geheel. Daarbij ging het in 86 procent om artsen.

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