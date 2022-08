Treant breidt aanbod medische vervolgopleidingen uit

De tropenopleiding bestaat uit een deel chirurgie of kindergeneeskunde en een deel gynaecologie. Bij Treant kan een arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS) tropengeneeskunde volgen binnen chirurgie. Daarnaast is de ambitie de tropenopleiding ook aan te bieden binnen gynaecologie en mogelijk kindergeneeskunde. Treant biedt AIOS de mogelijkheid veel ingrepen zelf uit te voeren.

Jonge artsen binden

Volgens Petra Callenbach, coördinator Medische Vervolgopleidingen is de uitbreiding noodzakelijk om kwalitatief goede zorg in de regio te verlenen. Naast het verbeteren van het zorgaanbod, ziet Callenbach nog meer voordelen, waaronder aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge artsen. “Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de artsen blijft werken in één van de ziekenhuizen waar ze opgeleid zijn. Wanneer we als Treant meer opleidingen bieden, kunnen we deze artsen vervolgens makkelijker aan ons binden.”

Meer medische vervolgopleidingen

Gemiddeld zijn binnen Treant zo’n tien AIOS en zestig ANIOS werkzaam. Naast tropengeneeskunde biedt Treant de medische opleidingen chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en ouderengeneeskunde. Bij de plastische chirurgie, urologie, Spoedeisende hulp (SEH) en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) lopen AIOS van andere medische vervolgopleidingen stage. “We willen als Treant het aantal medische vervolgopleidingen graag uitbreiden”, aldus Callenbach.