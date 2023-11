Treant publiceert medische video’s in begrijpelijke taal

Treant start met medische video’s om patiënten in begrijpelijke taal uitleg te geven over een operatie, ingreep of behandeling. Hiermee wil de ziekenhuis- en ouderenzorg aanbieder de patiënttevredenheid en therapietrouw verhogen.

“Uit onderzoek blijkt dat patiënten informatie beter onthouden als ze een video bekijken in begrijpelijke taal”, verklaart Treant. Ook blijkt het de therapietrouw en de patiënttevredenheid te verhogen. Daarom introduceert de zorgaanbieder medische tekenfilms in begrijpelijke taal.

Patiëntenportaal

De video’s zijn ook toegankelijk mensen met gehoorproblemen. In de filmpjes wordt getoond hoe een operatie, ingreep of behandeling in zijn werk gaat. De video’s worden binnenkort net zoals de patiëntenfolders in het patiëntenportaal van Treant gedeeld.