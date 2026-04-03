Trump komt met medicijnheffing van 100 procent, niet voor EU

De Amerikaanse president Donald Trump voert een importheffing van 100 procent in op gepatenteerde medicijnen en farmaceutische ingrediënten. Voor farmaceutische producten uit de Europese Unie en een aantal andere landen geldt een veel lager tarief, van 15 procent.

Trump dreigde al langer met importheffingen op medicijnen. Hij vindt dat farmaceuten daar veel meer van op Amerikaanse bodem moeten produceren. Ze kunnen de hoge heffingen dan ook voorkomen als ze beloven meer in de VS te produceren. Dan gaat het tarief omlaag naar 20 procent.

Prijzen verlagen

De heffingen worden helemaal geschrapt als ze daarnaast ook bepaalde afspraken over verkoopprijzen in de VS maken. Farmaceuten moeten de Amerikaanse regering dan beloven dat ze hun prijzen verlagen naar het laagste niveau dat ze hanteren in andere rijke landen. Een aantal grote farmaceutische concerns sloot al deals met de regering om de hoge heffingen te voorkomen.

Merkloze medicijnen

Naast de EU geldt het tarief van 15 procent ook voor de import van medicijnen uit Zwitserland, Japan, Zuid-Korea en Liechtenstein. De importheffingen gelden niet voor generieke medicijnen, waar geen patent meer op rust. Het gros van de Amerikaanse medicijnimport bestaat uit dit soort merkloze medicijnen. De Amerikaanse regering zegt dit over een jaar te heroverwegen. Ook worden zeer specialistische medicijnen, bijvoorbeeld voor zeldzame ziektes, uitgezonderd van importheffingen. (ANP)