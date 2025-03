TU Delft en Erasmus MC gaan WHO adviseren over verantwoorde AI in de zorg

Het Digital Ethics Centre van de TU Delft gaat de World Health Organization (WHO) adviseren over ethische en juridische aspecten van AI in de zorg. Het onderzoekscentrum, dat nauw samenwerkt met het Erasmus MC, is geaccrediteerd als officiële samenwerkingspartner.

Beeld: ipopba/Stock.adobe.com

Artificial intelligence (AI) heeft veel potentie voor de gezondheidszorg, maar de integratie en implementatie gaan moeizaam. Toepassingen vinden de weg naar de werkvloer niet of kampen met bias. Als adviseur Ethics and Governance of AI in Healthcare gaat de TU Delft de Wereldgezondheidsorganisatie helpen ethische principes en zorgnormen en -waarden te handhaven. Onder meer door richtlijnen te vertalen naar de praktijk. “Wij hebben samen met de WHO al kaders opgesteld voor verantwoord gebruik van AI en Generatieve AI in de zorg”, zegt Stefan Buijsman, universitair hoofddocent Responsible AI TU Delft. “Nu benaderen ze ons om dit concreet te gaan maken. Hoe gaat het wél werken in de praktijk?”

Samenwerking met Erasmus MC

Het TU Delft Digital Ethics Centre doet al bijna twintig jaar onderzoek naar digitale ethiek en verantwoorde innovatie. Het TU Delft Digital Ethics Centre werkt samen met het Erasmus MC en softwarebedrijf SAS in het AI-ethieklab (REAiHL). Pilots die bedacht worden in Delft, kunnen in de praktijk worden getest. Buijsman: “Het is belangrijk dat we kunnen zien of wat wij bedenken, ook werkt in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. Wij kunnen de ethische kaders uitwerken en technologische oplossingen bedenken die erbij passen, in Erasmus MC kunnen ze die valideren en behoeftes uit de praktijk identificeren.”

Ethisch fundament

“AI kan de zorg alleen verbeteren als we een goed ethisch fundament hebben”, zegt Michel van Genderen, internist-intensivist en universitair docent bij het Erasmus MC. Hij is bovendien initiatiefnemer van het AI-ethieklab. “Dat moeten we op orde hebben. Dankzij de bijzondere samenwerking tussen het WHO, TU Delft en Erasmus MC, en ook softwarebedrijf SAS, kunnen we AI verantwoord en transparant toepassen in de kliniek.”

Ontslag na operatie

“Een voorbeeld is een lopend project binnen het Erasmus MC waarbij AI helpt bepalen wanneer een patiënt veilig ontslagen kan worden na grote oncologische chirurgie”, vervolgt Van Genderen. “Als we voldoen aan alle randvoorwaarden dan kan zo’n AI-model niet alleen zorgen voor een veiliger ontslag van patiënten, maar ook dat ze gemiddeld vier dagen eerder naar huis kunnen en er sprake is van een halvering van heropnames.”

Het Digital Ethics Centre is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen de TU Delft en het Erasmus MC, waar ook de Erasmus Universiteit Rotterdam deel van uitmaakt. Erasmus MC-bestuursvoorzitter Stefan Sleijfer en TU Delft-hoogleraar Richard Goossens waren onlangs samen te gast in de podcast Voorzorg. Hieronder kunt u die aflevering beluisteren.