Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

TU Eindhoven start onderzoeksinstituut voor gezondheidstechnologie

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) richt een nieuw onderzoeksinstituut op voor transformatieve gezondheidstechnologie.

Volgens de universiteit fungeert het instituut straks als centraal knooppunt tussen technologische innovaties en klinische behoeften. Het bouwt voort op bestaande onderzoeksactiviteiten aan de universteit, maar fungeert nadrukkelijk als een schakel tussen onderzoek en de praktijk.

Een van de thema’s waar het instituut zich op gaat richten is Future Health. Het doel is het door middel van preventie terugdringen van chronische ontstekingsziekten, zoals cardiovasculaire, auto-immuun- en reumatische aandoeningen.

Acceptatie en implementatie

Een ander thema is Future Cure & Care dat zich gaat richten het toepassen van innovatie in de praktijk. Het doel is om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten door te kijken hoe innovaties kunnen woren geïntegreerd in het zorgproces.

Volgens Maarten Merkx, decaan en voorzitter van de stuurgroep Gezondheid, bestrijkt het gezondheidsonderzoek van TU/e het volledige spectrum: “Van moleculaire en materiële innovaties tot maatschappelijke implementatie.” Door samenwerking verder te versterken en AI nadrukkelijk in te zetten, wil de universiteit de diagnose en behandeling van chronische ziekten verbeteren en de toepassing van onderzoeksresultaten versnellen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties