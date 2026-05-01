TU Eindhoven start onderzoeksinstituut voor gezondheidstechnologie

Volgens de universiteit fungeert het instituut straks als centraal knooppunt tussen technologische innovaties en klinische behoeften. Het bouwt voort op bestaande onderzoeksactiviteiten aan de universteit, maar fungeert nadrukkelijk als een schakel tussen onderzoek en de praktijk.

Een van de thema’s waar het instituut zich op gaat richten is Future Health. Het doel is het door middel van preventie terugdringen van chronische ontstekingsziekten, zoals cardiovasculaire, auto-immuun- en reumatische aandoeningen.

Acceptatie en implementatie

Een ander thema is Future Cure & Care dat zich gaat richten het toepassen van innovatie in de praktijk. Het doel is om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten door te kijken hoe innovaties kunnen woren geïntegreerd in het zorgproces.

Volgens Maarten Merkx, decaan en voorzitter van de stuurgroep Gezondheid, bestrijkt het gezondheidsonderzoek van TU/e het volledige spectrum: “Van moleculaire en materiële innovaties tot maatschappelijke implementatie.” Door samenwerking verder te versterken en AI nadrukkelijk in te zetten, wil de universiteit de diagnose en behandeling van chronische ziekten verbeteren en de toepassing van onderzoeksresultaten versnellen.