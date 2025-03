Tuberculose neemt toe onder jongeren in Europa

Tuberculose komt steeds vaker voor bij kinderen in Europa die jonger zijn dan 15 jaar. De Europese gezondheidsdienst ECDC en de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties geven geen verklaring voor de toename, maar maken zich er wel zorgen over. Ze roepen op tot maatregelen om besmettingen te voorkomen en patiënten beter te behandelen.

De beide organisaties hebben maandag hun recentste volledige cijfers naar buiten gebracht. Die gaan over 2023. Toen liepen ruim 7500 kinderen onder de 15 jaar tuberculose op in Europa en Centraal-Azië. Dat is het gebied dat onder WHO Europa valt. Vergeleken met het jaar ervoor is het aantal infecties in de leeftijdsgroep met bijna 10 procent gestegen.

Uitschieter

Absolute uitschieter is Slowakije. Daar zijn twee op de vijf nieuwe tbc-gevallen bij kinderen in die leeftijdsgroep. In Nederland is dit 3 procent, in de onderzochte landen bij elkaar gaat het om 4,3 procent.

In alle leeftijdsgroepen bij elkaar waren er in 2023 ongeveer 225.000 bevestigde nieuwe tbc-gevallen in Europa en Centraal Azië. Dat is vergelijkbaar met het jaar ervoor. Ongeveer 39.000 van die infecties waren in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, waar de ECDC over gaat. Voor dat gebied betekende dit een lichte toename.

Cijfers in Nederland

In Nederland zijn in 2023 ongeveer 820 gevallen van tuberculose geregistreerd, omgerekend 4,5 op elke 100.000 mensen. Dat is onder het gemiddelde voor de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (8,5 op 100.000). Noorwegen heeft omgerekend het laagste aantal infecties (2,9 per 100.000), Roemenië het hoogste aantal (55 per 100.000). Van de patiënten in Nederland zijn er negentien aan de infectie overleden, naar verhouding het laagste aantal van dit gebied.

ECDC en WHO maken zich ook zorgen over tbc bij hiv-patiënten. Bijna 20.000 mensen bij wie tbc is vastgesteld, hebben ook het virus dat aids kan veroorzaken. En van de mensen die beide aandoeningen hebben, gebruikt een op de vijf waarschijnlijk geen virusremmers. Die combinatie kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid. (ANP)