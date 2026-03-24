Tuberculosefonds: Nederland is totaal niet voorbereid op uitbraak tbc

Nederland is totaal niet voorbereid op een grote uitbraak van tuberculose (tbc). Daarvoor waarschuwt KNCV Tuberculosefonds.

Als het aantal infecties snel stijgt, “bijvoorbeeld door een grootschalige oorlog of crisis waarbij grote vluchtelingenstromen naar Nederland komen”, stort het stelsel om de ziekte in de gaten te houden binnen een maand in elkaar, stelt de organisatie.

Vergeleken met andere Europese landen valt het aantal infecties in Nederland mee. Maar dat kan leiden tot “een vals gevoel van veiligheid”, aldus KNCV Tuberculosefonds. “De expertise bij huisartsen verwatert, er is sprake van medicijntekorten en moderne, korte behandelingen die elders ter wereld al de standaard zijn, zijn in Nederland nog niet beschikbaar.” Zo maakt Nederland volgens de organisatie nog gebruik van ouderwetse behandelingen “terwijl de wereld overstapt op moderne, korte kuren met middelen zoals rifapentine.”

Mogelijk dodelijk

Tbc wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen die dit oplopen, kunnen moeite krijgen met ademhalen. Ook kunnen ze last krijgen van koorts, gewichtsverlies, verlies van eetlust en nachtelijk zweten. Een infectie is goed te behandelen met medicijnen, maar zonder behandeling kan de ziekte ernstige infecties veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.

De meest recente cijfers voor Nederland gaan over het jaar 2024. Toen zijn 768 gevallen van tuberculose vastgesteld. Dat was het hoogste aantal in zes jaar tijd. De besmettelijkste vorm, open tuberculose, kwam dat jaar 202 keer voor. De meeste patiënten komen van buiten Nederland, uit landen als Eritrea en Somalië. (ANP)

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

