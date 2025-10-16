Skipr

Twaalf Almeerse organisaties gaan samenwerken

,

Twaalf Almeerse organisaties hebben afgesproken om de komende jaren de zorg anders te gaan organiseren. Ze doen dat onder de naam Positief Gezond Almere. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderschrijft als dertiende partij de samenwerkingsovereenkomst.

“Positief Gezond Almere is een brede beweging waarin zorgverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties, financiers én inwoners samenwerken aan een toekomstbestendig zorgsysteem waarin gezondheid, veerkracht en eigen regie van inwoners centraal staan”, zo laten de partners weten. “Projecten zoals Voorzorgcirkels, Welzijn op Recept, Samen Sterker in de Wijk en tal van inwonersinitiatieven laten zien hoe Positieve Gezondheid in Almere vorm krijgt.”

De ondertekende overeenkomst geldt tot ten minste 2030 en is bedoeld om samenwerking en verantwoordelijkheid duurzaam te versterken tussen zorg, welzijn, informele zorg en inwoners zelf.

De samenwerkende partijen zijn: Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF), Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, GGD Flevoland, Gemeente Almere, GGZ Centraal, JGZ Almere, ReHA (Regio-organisatie Huisartsen Almere), De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA), Woonzorg Flevoland en Elaa.

16:18
