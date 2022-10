Bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle zijn twaalf klachten ingediend tegen een internist-oncoloog uit Gelderland. De verwijten lopen uiteen, maar hebben als gemene deler dat de internist-oncoloog aan de patiënten telkens niet de juiste behandeling zou hebben geboden.

Niet op orde

Daarnaast wordt de internist-oncoloog verweten dat zij gedurende een bepaalde tijd haar BIG-registratie en haar registratie in het specialistenregister niet op orde had, waardoor zij onbevoegd zou hebben gehandeld. De internist-oncoloog heeft verweer gevoerd in alle zaken.

De behandeling van de klachten dient op donderdag 10 november en vrijdag 11 november. De uitspraak staat gepland voor vrijdag 13 januari volgend jaar.