Twee keer zo vaak hersenletsel bij jonge e-bikers na valpartij

,

Jongeren en jongvolwassenen die op een e-bike rijden, lopen twee keer zo vaak hersenletsel op bij een fietsongeval dan bestuurders op een gewone fiets. Dat blijkt uit onderzoek van Frisius MC.

Het team vergeleek de gegevens van 722 10- tot 25-jarige fietsers die tussen 2021 en 2023 door een valpartij in het ziekenhuis belandden. Van deze fietsers zaten 82 op een e-bike en 640 op een gewone fiets.

Helm maakt het verschil

Uit het onderzoek blijkt dat de jonge e-bikers vaker ernstig gewond raakten. Ze hadden vaker hersenletsel: 38 procent van de e-bikers versus 19 procent van de gewone fietsers. Bloedingen in het hoofd kwamen ook vaker voor: 5 procent tegenover 1 procent. E-bikers hadden ook vaker botbreuken in het gezicht: 11 procent versus 3 procent. Zo’n driekwart van de ongevallen waren eenzijdig.

“We zien steeds meer jonge e-bikers op de SEH”, zegt traumachirurg Jeroen Poos. “Vaak is het letsel gelukkig licht, maar hoofdletsel komt vaker voor.” Van de fietsers droegen slechts 2 e-bikers en 1 gewone fietser een helm. Het herstel van hersenletsel duurt lang en is lastig te voorspellen en kan soms helemaal uitblijven. “Gelukkig zagen wij vooral licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding). Ook dan duurt herstel soms lang. Een helm kan veel verschil maken.”

Ernst

In dit onderzoek zijn geen fatbike-ongevallen meegerekend, omdat die tijdens de studiedagen nog nauwelijks op de weg waren. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Trauma and Emergency Surgery. De ernst van de verwondingen uit het onderzoek kan iets lager lijken, omdat Frisius MC een level 2 traumacentrum is en de ernstig gewonde patiënten vaak direct naar een level 1 traumacentrum worden vervoerd. Eerder bleek al dat oudere e-bikers vaak ernstig gewond raken.

