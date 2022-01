Twee nieuwe leden raad van toezicht Adelante

Van de Mheen is hoogleraar Transformaties in de Zorg en voorzitter van het departement Tranzo bij de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Zij heeft veel ervaring als hoogleraar en bestuurder in de wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksector. Binnen de raad van toezicht van Adelante krijgt zij zorginnovatie als aandachtsgebied.

Financieel manager

Crutzen is hoofd Business & Performance Control bij pensioenorganisatie APG Heerlen/Amsterdam. Zij heeft als financieel manager diverse bestuursfuncties bekleed. Ze is nu onder andere lid van de raad van toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg. Crutzen heeft financiën als aandachtsgebied.

Beide nieuwe leden zijn voor vier jaar benoemd. Zij volgen hiermee Gerard Mertens en Karin Faber op.

Gevolgen ziekte

Adelante geeft ondersteuning aan volwassenen en kinderen na een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen die zorg en onderwijs op enkele locaties in Limburg, inclusief enkele poliklinieken. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie.