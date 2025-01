Twee nieuwe leden raad van toezicht GGZ Delfland

Vanaf 1 januari zijn er drie belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht van GGZ Delfland.

Frans Stark treedt toe als lid, waarbij hij de portefeuille financiën, vastgoed en risicomanagement op zich neemt. Daarnaast wordt hij lid van de auditcommissie. Stark heeft veel ervaring in de ggz. Zo was hij eerder accountant voor GGZ Delfland en sindsdien heeft hij diverse toezichthoudende en adviserende functies vervuld in de (jeugd)ggz.

Ook Yolande van der Linden wordt lid van de raad van toezicht. Zij krijgt de portefeuille strategisch personeelsmanagement, organisatieontwikkeling en transformatie. Van der Linden heeft ervaring in verandermanagement en HR en werkte onder meer bij GGZ inGeest en Altrecht.

Martijn Ridderbos vertrekt als toezichthouder, omdat hij is benoemd tot bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt. Hij was 2,5 jaar lid van de raad van toezicht.