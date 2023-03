Twee nieuwe leden voor rvt Magentazorg

Hendriks en De Cocq van Delwijnen treden terug vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn.

Vinood Mangroelal

Mangroelal is een directeur-bestuurder met zeventien jaar ervaring binnen KPN. Hij heeft kennis van en een groot netwerk in de Nederlandse zorgsector met betrekking tot digitale transformatie.

Michiel van Roozendaal

Roozendaal heeft ervaring als directeur-bestuurder in zowel de private als publieke sector. Nadat hij jaren bij de NS heeft gewerkt, is Roozendaal sinds mei 2017 bestuursvoorzitter bij Rivas Zorggroep.

Magentazorg

Magentazorg verleent met ruim 1700 medewerkers zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie biedt zorg aan huis, revalidatiezorg en verpleeghuiszorg in twaalf locaties. Magentazorg is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie, Korsakov, Parkinson, gerontopsychiatrie en CVA- en revalidatie zorg.