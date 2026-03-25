Twee nieuwe Mobiel Medisch Teams dankzij Kamer

,

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer geld vrijmaken voor de uitbreiding van de Nederlandse Mobiel Medisch Teams (MMT). Er komt nu geld voor een MMT in Limburg en een in Oost-Nederland. Oost-Nederland wil er op den duur ook een traumahelikopter bij.

Op dit moment zijn er vier MMT-standplaatsen: in Amsterdam/Amsterdam UMC, Rotterdam/Erasmus MC, Volkel/Radboudumc en Eelde/UMC Groningen. Elk van hen heeft een helikopter ter beschikking om patiënten te kunnen vervoeren.

Oost-Nederland

Isala en MST werken samen aan het operationeel krijgen van het vijfde MMT. De geplande locatie is luchthaven Teuge. Hiervoor is onder andere een milieueffectrapportage en een bouwvergunning nodig.

Limburg

Ook Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+ en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg Limburg, is blij met het besluit. Limburg krijgt geen helikopter, maar wel een MMT. Uitvalsbasis hiervoor wordt het bedrijventerrein bij Beek. Als patiënten per lucht vervoerd moeten worden kan Limburg gebruik maken van de Nederlandse traumahelikoters of die uit Aken.

Mertens: “Momenteel is Zuid-Limburg voor medisch specialistische zorg buiten het ziekenhuis afhankelijk van gespecialiseerde teams van onder andere het Radboudumc in Nijmegen en Universitätsklinikum Aachen. Daardoor zijn responstijden langer dan wenselijk. Met een eigen MMT versterken we de kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg in onze regio. We gaan ervoor zorgen dat het grondgebonden Mobiel Medisch Team volgend jaar operationeel is.”

Meer over:Ziekenhuizen

