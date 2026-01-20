Twee nieuwe toezichthouders De Waalboog

De raad van toezicht van De Waalboog in de regio Nijmegen heeft twee nieuwe leden benoemd: Eric Scheppink en Bart van Venrooij. Scheppink volgt Jos Meijerink op en Van Venrooij neemt de plek over van Ingeborg Koopmans.

Scheppink is bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Binnen de raad van toezicht gaat hij de portefeuille kwaliteit en veiligheid en de rol van vice-voorzitter invullen. Zijn ervaring en kennis van de eerstelijnsgezondheidszorg en van het sociale domein, moeten De Waalborg helpen de netwerksamenwerking te versterken.

Scheppink en Van Venrooij

Van Venrooij gaat deel uitmaken van de financiële commissie (auditcommissie). Naast financiën heeft hij ervaring in projectontwikkeling, met de focus op zorgvastgoed en farmacie. Scheppink volgt Jos Meijerink op die per 1 januari na twee termijnen afscheid heeft genomen.

Van Venrooij neemt de plek over van Ingeborg Koopmans die per 1 maart afscheid neemt. Met het vertrek van Meijerink gaat het voorzitterschap van de raad van toezicht over op Ingrid van Huijkelom-van Iersel, die inmiddels drie jaar lid is van de raad van toezicht.

De Waalboog

De Waalboog is een zorgorganisatie in de regio Nijmegen die zich richt op ouderen met complexe zorgvragen, zoals dementie, gerontopsychiatrische problemen en andere ernstige ouderdomsproblematiek. De organisatie biedt zowel wonen als behandeling, begeleiding en specialistische zorg op meerdere locaties in en rond Nijmegen.