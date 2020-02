Tweede Nederlandse coronapatiënt werkt in Amsterdam UMC

Bij een vrouw is als tweede in Nederland het nieuwe coronavirus vastgesteld. Zij was vorige week in het Italiaanse Lombardije, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vrouw uit Amsterdam werkt in het Amsterdam UMC, op de locatie AMC. Ze doet geen patiëntgebonden werk, laat het ziekenhuis weten. De kans op besmetting in het ziekenhuis is klein.

Het ziekenhuis meldt verder dat de vrouw donderdag nog in het ziekenhuis heeft gewerkt. Ze is daar in contact geweest met “ongeveer twintig” mensen. Die mensen zijn inmiddels geïnformeerd en hebben instructies gekregen. Een ziekenhuiswoordvoerster kon niet zeggen of deze mensen nog worden getest.

Thuisisolatie

De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen. Ze heeft geen link met de eerste patiënt, uit het Brabantse Loon op Zand. De GGD zoekt nu uit met wie deze patiënt contact heeft gehad, door middel van contactonderzoek dat volgens het protocol volgt op de vaststelling van een besmetting. Deze personen ofwel ‘contacten’ worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en de uitslag melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.

In de Duitse plaats Herzogenrath is ook een geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het dorp ligt op ongeveer 2 kilometer van het Limburgse Kerkrade.

Publieksnummer

Minister Bruins zei in een live-uitzending tegen de NOS: “We zoeken steeds naar de best passende maatregelen. We proberen de vragen te adresseren, bijvoorbeeld op de website van het RIVM.” In de loop van de dag zal een publieksnummer worden geopend: 0880-1351. Daar kunnen mensen terecht als ze vragen hebben over het virus. Tot het nummer is geopend, is het nummer van de RIVM beschikbaar. Ook kunnen mensen terecht bij GGD’en.

Je kunt gaan en staan waar je wilt, aldus Bruins in de live-uitzending. “Het leven gaat gewoon door, het ziekenhuis gaat gewoon door.” (ANP/Skipr)