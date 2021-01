Tweede Kamer schiet seh Weert met motie te hulp

Met een meerderheid van 146 stemmen heeft de Tweede Kamer zich op 20 januari achter een motie geschaard waarin demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg wordt opgeroepen om het voortbestaan van de spoedeisende hulp in het Sint Jans Gasthuis in Weert te waarborgen.

De motie was ingediend door SP-Kamerleden Henk van Gerven en Maarten Hijink. De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp in Weert zorgde voor grote beroering onder de bevolking in Noord-Limburg. Onder de inwoners werden ruim 13.000 handtekeningen voor het behoud van de spoedzorg en de basisziekenhuiszorg in de regio Weert.

Noodklok

In de aanloop naar de behandeling door de Tweede Kamer luidde wethouder Paul Sterk (SP) de noodklok. Volgens hem zou sluiting van de acute zorg in St. Jans Gasthuis tot een domino-effect leiden, zo stelde hij in onder meer Zorgvisie, met het verdwijnen van het hele ziekenhuis als uiteindelijke uitkomst.

Opluchting

“Ik ben blij en opgelucht dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer het met ons eens is dat de spoedeisende hulp van het SJG noodzakelijk is voor de zorg in onze regio en dat de spoedzorg voor het SJG behouden blijft”, laat Sterk in de lokale media weten. “De petitie met ruim 13000 handtekeningen heeft dus zeker effect gehad.”

Corona

Volgens Sterk bewijst de corona-epidemie eens te meer dat de regio Weert met 100 duizend onwoners een volwaardig ziekenhuis nodig heeft. “Ik weet dat het SJG Weert aantoonbaar goede kwaliteit levert tegen vaak lagere tarieven. Groter is niet altijd beter, zeker niet in de zorg. Nu we midden in de Corona-pandemie zitten weten we hoe belangrijk onze huidige ziekenhuisstructuur is en dat we de problemen juist het hoofd kunnen bieden dankzij de inzet van de vele duizenden zorgprofessionals in onze regio.”

De Kamer vraagt minister Van Ark in de motie om nu met de zorgverzekeraars afspraken te maken over het behoud van de spoedzorg, inclusief 24/7 acute geboortezorg.