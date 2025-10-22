Tweederde Nederlanders wil eigen risico behouden

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is tegen verlaging van het eigen risico in de zorg. Twee derde verwacht dat een lagere drempel leidt tot hogere premies en langere wachttijden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van verzekeraar a.s.r. onder 1250 respondenten.

Vooral jongeren hechten veel waarde aan toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Van Generatie Z vindt 43 procent dat hier nooit op bezuinigd mag worden. In de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar loopt dat op tot 52 procent.

Volgens Thomas Oremus, directeur van a.s.r. zorg, is de druk op de geestelijke gezondheidszorg groot. “Verzekerden moeten soms lang wachten op de juiste zorg. Juist onder jongeren stijgt het aantal psychische klachten sterk. Verlaging van het eigen risico zou de instroom verder vergroten en daarmee de wachttijden verlengen. Dat heeft grote impact op het persoonlijk leven én op de maatschappij.”

Sigaar uit eigen doos

Volgens het onderzoek zien veel respondenten verlaging van het eigen risico als een sigaar uit eigen doos. Zij verwachten dat de kosten uiteindelijk via hogere premies worden doorberekend. Een ruime meerderheid stelt het maatschappelijke belang boven het persoonlijke.

Oremus: “Het onderzoek bevestigt wat wij al langer zien: Nederlanders willen betaalbare zorg en begrijpen dat het eigen risico daarbij helpt. Verlaging lijkt aantrekkelijk, maar kwetsbare groepen zijn beter geholpen met een gerichte verhoging van de zorgtoeslag. Zo blijft zorg betaalbaar voor wie het echt nodig heeft, zonder dat de premie voor iedereen stijgt.”

1250 personen

Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van a.s.r. onder een representatieve steekproef van Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. In totaal deden 1250 personen mee: 109 uit Generatie Z (1996–2010), 285 Millennials (1981–1995), 355 uit Generatie X (1966–1980) en 478 Babyboomers (1946–1965). De peiling vond plaats tussen 21 en 31 augustus 2025.