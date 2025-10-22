Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Tweederde Nederlanders wil eigen risico behouden

,

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is tegen verlaging van het eigen risico in de zorg. Twee derde verwacht dat een lagere drempel leidt tot hogere premies en langere wachttijden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van verzekeraar a.s.r. onder 1250 respondenten.

Vooral jongeren hechten veel waarde aan toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Van Generatie Z vindt 43 procent dat hier nooit op bezuinigd mag worden. In de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar loopt dat op tot 52 procent.

Volgens Thomas Oremus, directeur van a.s.r. zorg, is de druk op de geestelijke gezondheidszorg groot. “Verzekerden moeten soms lang wachten op de juiste zorg. Juist onder jongeren stijgt het aantal psychische klachten sterk. Verlaging van het eigen risico zou de instroom verder vergroten en daarmee de wachttijden verlengen. Dat heeft grote impact op het persoonlijk leven én op de maatschappij.”

Sigaar uit eigen doos

Volgens het onderzoek zien veel respondenten verlaging van het eigen risico als een sigaar uit eigen doos. Zij verwachten dat de kosten uiteindelijk via hogere premies worden doorberekend. Een ruime meerderheid stelt het maatschappelijke belang boven het persoonlijke.

Oremus: “Het onderzoek bevestigt wat wij al langer zien: Nederlanders willen betaalbare zorg en begrijpen dat het eigen risico daarbij helpt. Verlaging lijkt aantrekkelijk, maar kwetsbare groepen zijn beter geholpen met een gerichte verhoging van de zorgtoeslag. Zo blijft zorg betaalbaar voor wie het echt nodig heeft, zonder dat de premie voor iedereen stijgt.”

1250 personen

Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van a.s.r. onder een representatieve steekproef van Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. In totaal deden 1250 personen mee: 109 uit Generatie Z (1996–2010), 285 Millennials (1981–1995), 355 uit Generatie X (1966–1980) en 478 Babyboomers (1946–1965). De peiling vond plaats tussen 21 en 31 augustus 2025.

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:07 Tweederde Nederlanders wil eigen risico behouden
10:36 Eerste besmetting van nieuwe variant mpox ontdekt in Nederland
21 okt 2025 Hoger risico op hart- en vaatziekten in ongezonde woonomgeving
21 okt 2025 EU overweegt verbod op ethanol in handdesinfectie
20 okt 2025 Experts missen aanpak infectieziekten in verkiezingsprogramma's

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jorrit Stroosma

    Een echt representatief onderzoek is een landelijk referendum met een minimale opkomst van 70%.
    Verder is een eigen risico naar inkomen een eerlijker manier, nu kunnen mensen met een hoog inkomen makkelijker zorg krijgen en betalen dan mensen met een laag inkomen.
    En dat de zorgkosten explosief gaan stijgen en wachtlijsten gaan toenemen bij geen eigen risico is nog nooit aangetoond. Dat is een aanname en een doemscenario die nergens op gestoeld zijn, in het begin zal er misschien een lichte stijging zijn maar de huisarts is nog steeds de poortwachter van de zorg, als die gewoon zijn werk goed kan doen zal er geen explosieve stijging komen bij het afschaffen van het eigen risico.