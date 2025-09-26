Skipr

Twente Beter wordt formeel samenwerkingsverband

,

Ruim dertig zorgorganisaties en inwonersinitiatieven in Twente hebben getekend voor de nieuwe samenwerkingsstructuur Twente Beter. Daarmee verandert het netwerk van een informele samenwerking naar een formeel samenwerkingsverband.

Twente Beter werkt hierin nauw samen met zorgverzekeraar Menzis en Twentse Koers, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van zorg en ondersteuning.

Kwaliteit van leven in Twente

Sinds de start in Twente Beter is in 2020 gestart met als doel de kwaliteit van leven in Twente te verbeteren. Binnen het netwerk wordt gewerkt aan thema’s als zorg dichtbij en wijkgericht werken, mentale gezondheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid van personeel, samenwerking met informele zorg en digitalisering.

“Met de nieuwe governance krijgt Twente Beter een duidelijke rol als verbinder, coördinator en aanjager van regionale samenwerking in de zorg”, laat de organisatie weten. “De aangesloten organisaties zijn ervan overtuigd dat deze stap helpt om beter te anticiperen op grote uitdagingen, zoals vergrijzing, arbeidsmarkttekort en veilig uitwisselen van gegevens. Voor de regio betekent het bovendien dat Twente Beter een duidelijke gesprekspartner en aanspreekpunt is namens de zorg.”

Meer over:Samenwerking

