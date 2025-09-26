Uitspraak rechter: Interne communicatie hoort tot het medisch dossier

De rechtbank geeft het UMCG een tik op de vingers door te stellen dat het ziekenhuis onrechtmatig heeft gehandeld. Het UMCG moet van de rechter inzage geven in het volledige medische dossier van een patiënt die op 22-jarige leeftijd overleed aan de complicaties van een operatie. Daarbij moet ook de interne communicatie over de overleden man aan het dossier worden toegevoegd.

Het ziekenhuis hoeft niet mee te werken aan het verzoek om een externe deskundige inzage te geven in het dossier. De vader van de overleden man uit Stadskanaal had dit in een rechtszaak geëist, schrijft RTV Noord.

Interne communicatie

Het UMCG betoogde dat interne communicatie niet aan het patiëntendossier moet worden toegevoegd, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank hoort interne communicatie er wel bij het patiëntendossier.

“Het is een strijd van een vader tegen het UMCG die al vier jaar duurt en waar vorige week vonnis is gewezen: ook interne communicatie tussen artsen behoort tot het medisch dossier, zolang deze communicatie betrekking heeft op de gezondheid en behandeling van de patiënt”, schrijft advocaat Paul Tjiam. “De uitspraak heeft grote gevolgen voor het medisch dossier en de transparantie in de zorg, want zover bij ons bekend houden ziekenhuizen interne communicatie tussen artsen in beginsel buiten het medisch dossier. Dat is onrechtmatig tegenover de patiënt, zoals nu door de rechter vastgesteld.

Het UMCG hoeft echter niet alle aanvullende stukken waar de vader om vroeg openbaar te maken en aan het patiëntendossier toe te voegen. Ook hoeft het UMCG niet mee te werken aan het verzoek om een externe deskundige toegang te verlenen tot het patiëntendossier van de overleden zoon.

Patiëntendossier

De overleden patiënt had een aangeboren hartafwijking waarvoor hij al op jonge leeftijd een pacemaker droeg. Vanwege vervanging van de pacemaker werd de man in november 2020 geopereerd. Naderhand kreeg hij een bacteriële infectie die zijn hart aantastte. Nadat de man in mei 2021 opnieuw geopereerd moest worden ontstonden er nieuwe medische complicaties die fataal bleken. De patiënt overleed een week later.

De nabestaanden willen duidelijkheid krijgen waarom het precies is fout gegaan. Zij vermoeden dat er sprake is van medische fouten. De vader van de overleden patiënt eiste het volledige dossier van zijn zoon op, maar het UMCG zou slechts gedeeltelijke inzage hebben gegeven. Het ziekenhuis bestrijdt dit. De vader was door de zoon bij leven gemachtigd om inzage te krijgen in zijn elektronisch patiëntendossier, mocht hem wat overkomen.

Cruciale informatie ontbreekt

Volgens de vader heeft de behandelend chirurg in een mondelinge toelichting erkend dat tijdens de operatie opeens aan het licht kwam dat de patiënt een derde kransslagader bleek te hebben, wat voor extra complicaties zorgde. Deze constatering kon de vader naderhand niet in het dossier van zijn zoon terugvinden, terwijl het volgens hem om cruciale informatie gaat.

UMCG wil vonnis bestuderen

Het UMCG laat in een reactie weten het vonnis te hebben ontvangen. “Het vonnis vergt nadere bestudering, dus we kunnen er nu nog niet op reageren”, laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten, aldus RTV Noord.