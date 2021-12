Uitval bij bijna driekwart van huisartspraktijken

LHV deed een peiling onder een representatieve groep van 434 huisartsen. Hieruit blijkt dat in 72 procent van de huisartsenpraktijken de afgelopen week huisartsen of andere medewerkers zijn uitgevallen, door ziekte of quarantaine. Gemiddeld is in die praktijken 19 procent van de medewerkers uitgevallen.

Agressie

Ondertussen neemt de agressie toe. Een derde van de huisartsen heeft dat afgelopen maand zelf meegemaakt en twee derde van de huisartsen zegt dat dat iemand in hun praktijk is overkomen

Onacceptabel

“Onacceptabel”, zei LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld daarover in tv-programma EenVandaag. “Deze mensen werken al keihard, zijn de uitputting nabij, na bijna 2 jaar coronacrisis, en dan komt dat er nog bovenop.”