Uitzender Aethon Groep neemt opleidingsaanbieder SVOZ over

SVOZ is specialist in het opleiden van medewerkers in de ouderenzorg. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een MBO College waarmee versnelde en verkorte erkende mbo-opleidingen worden aangeboden voor volwassenen die werken of gaan werken in de zorg.

Lang gekoesterde wens

“De toevoeging van een opleider aan onze portfolio is een lang gekoesterde wens en een logische stap die bijdraagt aan onze lange termijn strategie”, aldus Liesbeth Griffioen, CEO van de Aethon Groep.