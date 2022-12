UMC Utrecht en Erasmus MC brengen beheer netwerkinfrastructuur onder bij Conscia

In een gezamenlijke aanbesteding hebben het UMC Utrecht en het Erasmus MC het beheer van hun netwerkinfrastructuur en een aantal netwerk security diensten bij IT-dienstverlener Conscia ondergebracht. Hoewel de aanbesteding gezamenlijk is gedaan, zal Conscia een aparte overeenkomst afsluiten met beide ziekenhuizen, om zo invulling te geven aan hun specifieke vraagstukken en uitdagingen.

Erasmus MC

Simon Vermeer, CIO bij het Erasmus MC, vertelt over de eisen van de aanbesteding: “Wij zijn 24 uur per dag operationeel; kwaliteit en continuïteit van onze IT-infrastructuur is een topprioriteit. Van onze IT-partner verwachten wij daarnaast kennis en ervaring in de complexe infrastructuren in ziekenhuizen. Omdat wij onze dienstverlening niet alleen willen continueren, maar ook verder verbeteren, zochten wij een partij die proactief meedenkt en een heldere visie heeft op de uitdagingen waar wij, naast de wet- en regelgeving, mee te maken hebben.”

UMC Utrecht

Corné Mulders, CIO bij het UMC Utrecht: “Op alle vlakken voldoet Conscia ruimschoots aan onze eisen. Wat er voor ons uitspringt is de bewezen kennis en ervaring die ze hebben met het leveren van IT-infrastructuur en cybersecurity binnen ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast zet Conscia sterk in op innovatie binnen de zorg, wat eerder in onze samenwerking ook is gebleken. Zo hebben zij ons geholpen met het geautomatiseerd meten van drukke looproutes tijdens de coronaperiode, op basis waarvan wij konden zorgen voor betere spreiding van mensen binnen het ziekenhuis. Die innovaties helpen ons enorm, en maakt dat wij vol vertrouwen onze verdere samenwerking tegemoet zien.”