UMCG onderzoekt alternatief elektroshocktherapie

Dat meldt UMCG op 15 juli. ECT is de laatste behandeloptie als mensen met depressie niet of onvoldoende herstellen door medicatie of psychologische behandelingen. Dat geldt voor een op de drie patiënten met depressie. ECT heeft grote nadelen. Het is een ingrijpende behandeling met veelal een lange ziekenhuisopname, herhaalde narcose en bijwerkingen die soms tot blijvende schade kunnen leiden, waaronder aantasting van het geheugen. Bovendien krijgen veel patiënten een terugval in het eerste jaar na een elektroshocktherapie.

Drankje

Een drankje met esketamine zou een alternatief kunnen zijn. Het is een patiëntvriendelijker en goedkopere manier van behandelen. Een onderzoek onder 172 patiënten, van wie de helft esketamine krijgt en de helft ECT, moet uitwijzen of de werking vergelijkbaar is. De deelnemers kunnen in het UMCG, LUMC, Amsterdam UMC, bij Pro Persona of PsyQ/Parnassia Groep Den Haag worden behandeld. De studie – onder leiding van hoogleraar psychiatrie Robert Schoevers van het UMCG – gaat in totaal vier jaar duren. De Depressie Vereniging en MIND werken ook mee aan het onderzoek.