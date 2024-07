UMCG stelt Schelto Kruijff aan als Chief Green Officer

Het UMCG wil in 2035 als eerste umc in Nederland klimaatneutraal en circulair zijn. Als Chief Green Officer moet Kruijff deze beweging verder aanjagen. “Hij legt de verbinding met de zorg, met name op het thema circulaire bedrijfsvoering. Ook is hij een boegbeeld op dit terrein voor de organisatie”, aldus het UMCG.

Versnellen

Kruijff is vanaf 1 september voor de duur van een jaar als Chief Green Officer aangesteld. Dit doet hij naast zijn werkzaamheden als chirurg. Samen met duurzaamheidsmanager Charlotte Kumm vormt hij dan het sturende team dat de duurzaamheidsbeweging moet aanjagen en versnellen.