UMC’s gaan hersenontsteking bij long covid onderzoeken

Dat meldt Amsterdam UMC op 6 juni. De nieuwe studie wordt gefinancierd vanuit het ZonMx COVID-19 programma. Er lopen verschillende onderzoeken naar de relatie tussen long covid en specifieke organen zoals hart of ademspier, maar schade in de hersenen was nog niet aangetoond. Ze kunnen een verklaring bieden voor het feit dat mensen lang vermoeidheidsverschijnselen en cognitieve klachten houden na een coronavirusinfectie. Dat er ontstekingen in het hele hersengebied zichtbaar zijn is opvallend, vinden wetenschappers van Amsterdam UMC. Een grotere studie moet meer duidelijkheid brengen.

Scans

De twee patiënten hebben een verschillend ziekteverloop. De mannelijke patiënt lag op de IC en is gedeeltelijk weer aan het werk. De jongere vrouwelijke patiënt had milde coronaklachten en zit nog in de ziektewet. Bij beide zijn hersenontstekingen door het hele brein te zien. Voor de wetenschap zijn dit belangrijke aanknopingspunt voor vervolgonderzoek. De man en de vrouw ondergingen geavanceerde, kostbare én voor hen heel belastende scans, die in de reguliere zorg niet worden gedaan. UMC Utrecht heeft nu een selectie gemaakt van patiënten die dit aanvullend onderzoek kunnen ondergaan. Patiënten kunnen zich hier niet voor opgeven.

Het is nog onbekend hoe patiënten met deze ontstekingen te behandelen zijn. Ook is onbekend of iedere patiënt met long covid dezelfde ontstekingsreactie laat zien.