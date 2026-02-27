Skipr

Thema: Kwaliteit
Onderzoek naar inzet pijnmiddel tegen postcovid teruggetrokken

,

Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam trekken een studie naar het gebruik van een pijnmiddel tegen langdurige coronaklachten voorlopig terug. Er is te veel twijfel of het onderzoek wel volgens de regels is verlopen.

Een commerciële kliniek in Velsen-Noord claimt ruim honderd patiënten met postcovid te hebben behandeld met lidocaïne. Dat middel wordt al jaren gebruikt tegen pijn. Een artikel over het onderzoek verscheen in december in het wetenschappelijke blad eClinicalMedicine, met hulp van de VU. Daarin wordt geconcludeerd dat lidocaïne helpt om de levenskwaliteit van mensen met postcovid aanzienlijk te verbeteren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt of de kliniek daarbij de regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft overtreden. Als proefpersonen een behandeling krijgen die niet onder de reguliere zorg valt, moet een onafhankelijke toetsingscommissie vooraf toestemming geven. Dat lijkt niet te zijn gebeurd.

Oordeel afwachten

De onderzoekers van de VU willen het oordeel van de inspectie afwachten. “Ze hechten eraan dat publicaties niet blijven staan zolang er twijfel bestaat of de studie volledig past binnen de geldende medisch-ethische kaders”, aldus de universiteit.

Het onderzoek heeft in de afgelopen tijd ook inhoudelijke kritiek gekregen. Zo waren er geen proefpersonen die een placebo kregen, een middel zonder werking. Daardoor is niet te controleren of lidocaïne echt effect heeft. Het Geneesmiddelenbulletin waarschuwde voor “valse hoop”. (ANP)

Meer over:Coronavirus

