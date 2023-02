Umc’s komen niet tot voorstel concentratie kinderhartchirurgie

De umc’s zijn het niet eens over de keuze van twee interventiecentra voor de kinderhartchirurgie. De NFU komt daarom niet met een gezamenlijk advies en wacht het besluit van VWS-minister Ernst Kuipers af.

Kuipers heeft vorige maand de NFU gevraagd hem voor 15 februari 2023 te laten weten of de umc’s tot een voorstel kunnen komen voor de keuze van twee interventiecentra voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen.

Onvoldoende inzicht

“Om tot een verantwoorde keuze van de aan te wijzen interventiecentra te komen, achten alle leden van de NFU het noodzakelijk om een redelijk zicht te hebben op de mitigerende maatregelen en de resultaten waar die toe zullen leiden. Dit in lijn met het NZa-rapport”, valt te lezen in de brief die de NFU naar Kuipers heeft gestuurd.

De NFU ziet niet dat dit voor half april van dit jaar is gerealiseerd. “De umc’s zouden een keuze, met draagvlak onder alle umc’s, dan moeten maken zonder goed zicht op de daadwerkelijke effecten op de overige zorg en de bedrijfsvoering van de umc’s, die de interventies bij aangeboren hartafwijkingen overdragen.”

‘Snel besluit nemen’

Patiëntenorganisaties laten weten dat Kuipers snel een besluit moet nemen over de concentratie van de kinderhartchirurgie. “Zodat er duidelijkheid komt voor de vele patiënten die nu in onzekerheid verblijven”, zeggen de Hartstichting, stichting Hartekind, Harteraad en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen in een gezamenlijke reactie.

Twee of drie centra?

De umc’s hebben daarom geen gezamenlijk standpunt bereikt over Kuipers keuze voor twee interventiecentra. Daarnaast zijn enkele umc’s van mening dat de optie voor drie kinderhartchirurgiecentra verkend moet worden. Daarom kan de NFU geen door de leden gedragen voorstel aan de minister voorleggen.